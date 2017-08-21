В Госдуме предложили рассмотреть новые способы выбора глав закрытых городов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагается предусмотреть несколько альтернативных способов выбора глав закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Соответствующий законопроект внесен в электронную базу Госдумы в понедельник.

"Законопроектом предлагается устранить имеющийся в законодательстве пробел и предусмотреть несколько альтернативных способов замещения должности главы ЗАТО: избрание на муниципальных выборах, избрание представительным органом ЗАТО из своего состава или избрание представительным органом ЗАТО по результатам конкурса", — сообщается в пояснительной записке законопроекта.

Как отмечает автор инициативы, в настоящий момент законодательство предусматривает три способа избрания главы муниципального образования: на муниципальных выборах, из состава депутатов представительного органа либо по результатам конкурса. Однако, глава ЗАТО избирается представительным органом ЗАТО из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

По мнению депутата, "действующая система избрания главы ЗАТО не учитывает фундаментальный конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления".

"Учитывая вышеизложенное, предполагается, что принятие Федерального закона предоставит населению закрытых административно-территориальных образований право самостоятельного народного голосования и будет способствовать развитию демократических основ российского общества", — подытожил он.