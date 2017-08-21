В Госдуме предложили рассмотреть новые способы выбора глав закрытых городов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагается предусмотреть несколько альтернативных способов выбора глав закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).
Соответствующий законопроект внесен в электронную базу Госдумы в понедельник.
"Законопроектом предлагается устранить имеющийся в законодательстве пробел и предусмотреть несколько альтернативных способов замещения должности главы ЗАТО: избрание на муниципальных выборах, избрание представительным органом ЗАТО из своего состава или избрание представительным органом ЗАТО по результатам конкурса", — сообщается в пояснительной записке законопроекта.
По мнению депутата, "действующая система избрания главы ЗАТО не учитывает фундаментальный конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления".
"Учитывая вышеизложенное, предполагается, что принятие Федерального закона предоставит населению закрытых административно-территориальных образований право самостоятельного народного голосования и будет способствовать развитию демократических основ российского общества", — подытожил он.