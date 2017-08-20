Путин: в функции ОНФ не входит продвижение людей по карьерной лестнице

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) — не отдел кадров, и в его функции не входит продвижение людей по карьерной лестнице, заявил президент России Владимир Путин.

"Народный фронт мной создавался не как отдел кадров. Конечно, Народный фронт может и должен обращать внимание на людей перспективных, талантливых, но в его функции не входит продвижение людей по карьерной лестнице", — сказал Путин на молодежном форуме "Таврида".

Он подчеркнул, что это общественное движение, а не "бюрократическая структура".

Форум "Таврида" начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более трех тысяч молодых ребят.