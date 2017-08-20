Медведев отметил развитие дружественных отношений России и Венгрии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил своего венгерского коллегу Виктора Орбана с государственным праздником Днем святого Иштвана и отметил поступательное развитие дружественных, партнерских отношений между странами, сообщает пресс-служба кабмина.

"Дружественные, партнерские российско-венгерские отношения поступательно развиваются. Уверен, что дальнейшая активизация многопланового взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, высокотехнологичных отраслях в полной мере отвечают интересам наших стран", — говорится в телеграмме.

День святого Иштвана – главный государственный праздник Венгрии, отмечается в честь первого короля страны Иштвана I Святого, который взошел на престол 20 августа 1000 года.