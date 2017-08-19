Израильские СМИ сообщили о готовящейся встрече Путина и Нетаньяху в Сочи

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит в среду Сочи, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

По данным издания, политики обсудят последние события на Ближнем Востоке.

Канцелярия Нетаньяху добавила, что два лидера регулярно встречались в течение последних двух лет, отчасти во избежание конфронтации между российскими и израильскими военно-воздушными силами.

Последний раз Нетаньяху и Путин встречались в марте в Москве. Тогда, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, политики наметили список вопросов по взаимодействию.