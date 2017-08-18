Позиция Израиля по "Собибору" граничит с предательством, уверены в МИД

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Позиция Израиля, который не возражал против отказа Польши пустить Россию к участию в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере Собибор, граничит с историческим предательством. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее МИД России вызвал послов трех стран, в том числе Израиля, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в нацистском лагере Собибор без России. При этом представитель ведомства Мария Захарова на брифинге в четверг назвала отказ в присоединении России "аморальным с точки зрения исторической правды".

Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Однако в июле этого года Варшава заявила, что на заседании международного управляющего комитета проекта было решено отказаться от сотрудничества с Москвой.

Именно в концлагере Собибор 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

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