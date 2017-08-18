В Крыму призвали Киев перестать "читать сказки" о возвращении полуострова

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Киевским властям пора прекратить "рассказывать сказки" своему народу о шагах, предпринимаемых для возращения Крыма, заявил РИА Новости вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

"Руководству (Украины) давно пора перестать читать сказки, а потом пересказывать их украинскому народу — пускай лучше начинают читать нормативку международного трибунала", — сказал Полонский, добавив, что крымчанам безразличны кадровые назначения и перестановки, проводимые на Украине.

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