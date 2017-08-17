МИД России вызвал послов трех стран из-за скандала вокруг проекта "Собибор"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. МИД России вызвал послов нескольких стран, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в нацистском лагере Собибор без России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту – Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль – изменили свою позицию в отношении российского участия… В это связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть", — заявила Захарова.

По ее словам, ранее Россия на разных уровнях получала заверения, что страна будет участвовать в проекте обновления музея. В свою очередь, Москва была готова его финансировать.

"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию, вопиющим фактом исторической амнезии", — еще раз озвучила российскую позицию дипломат.

Проект обновления музея-мемориала

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. В Собиборе состоялся единственный успешный бунт и массовый побег в годы войны, организованный офицером Красной армии Александром Печерским. После этого нацисты сровняли лагерь с землей.

Россию пригласили подключиться к обновлению музея в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.

Однако в июле Варшава заявила, что на заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия Москвы. МИД выразил разочарование этим решением и назвал отказ в присоединении России "аморальным с точки зрения исторической правды".

"Как будто русских там не было"



В начале августа министр культуры России Владимир Мединский заявил, что своими действиями польская сторона пытается "выдрать целые главы общей истории".

"Два года назад я передал в качестве одного из экспонатов будущего музея, который мы готовы были софинансировать с нашей стороны, официальную копию указа президента о специальном награждении Александра Печерского Орденом мужества. У него были другие награды, но конкретно за побег он не был награжден", — рассказал министр.

Он подчеркнул, что Печерский также был удостоен высших наград Голландии, Израиля и Польши.

"Теперь будет музей обо всем, кроме Александра Печерского и роли советских военнопленных. Как будто восстание произошло само по себе, и русских там не было… Вот такая историческая амнезия поразила, к сожалению, сейчас тех, кто занимается в Польше исторической политикой", — пояснил Мединский.

Находки археологов в Собиборе

Ранее пресс-секретарь музея памяти жертв нацистского концлагеря Майданек Агенка Ковальчик-Новак сообщила РИА Новости, что археологические работы на территории бывшего концлагеря Собибор проводились с 2000 года.

Было найдено в общей сложности около тысячи различных предметов, в том числе много вещей, принадлежавших привезенным сюда людям: ключи, наперстки, очки, ложки, портсигары, машинки для бритья. Некоторые предметы произведены в Нидерландах или Франции, что указывает на страны, откуда в лагерь свозили людей.

Также были найдены предметы, свидетельствующие, что в лагерь попадали дети, например, брошь с Микки Маусом или две металлические подвески с именами и датами рождения детей — Леа Юдит де ла-Пенха 11 мая 1937 года и Дидье Зак 23 февраля 1935 года.

Осенью 2014 года в результате археологических работ на территории бывшего концлагеря были обнаружены фундаменты зданий газовых камер. Предполагалось, что их должны были остеклить и представить в новом музее.