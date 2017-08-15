Сербия попросила Россию не допустить Косово в Интерпол

БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин во вторник передал послу РФ Александру Чепурину просьбу властей страны к руководству России не допустить вступления самопровозглашенной республики Косово в Интерпол.

Разговор Вулина и Чепурина состоялся по итогам двухдневного визита министра обороны Сербии в Москву, где прошла его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу. Глава сербского МО присутствовал на церемонии закрытия "Армейских международных игр-2017", в которых команда Сербии участвовала в "Танковом биатлоне". Во вторник он поделился впечатлениями от поездки с главой диппредставительства РФ и обсудил с ним развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

"Министр Вулин поблагодарил посла Чепурина за принципиальную позицию Российской Федерации в вопросе отношения к Косово и Метохии и попросил, чтобы Россия, как и прежде, предприняла все, что в ее силах, чтобы сделать прием Косово в Интерпол невозможным", — говорится в сообщении сербского военного ведомства.

Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Скендер Хисени заявил в июле, что заявка Приштины на вступление в Интерпол принята к рассмотрению и поставлена в рабочую повестку. Генеральная ассамблея организации запланирована на 26-29 сентября в Пекине.

В феврале президент непринятого в ООН государства Хашим Тачи сообщил, что самопровозглашенная республика Косово подаст в 2017 году заявки на прием в такие значимые международные организации, как ЮНЕСКО, Совет Европы и Интерпол.

Ранее президент самопровозглашенной республики встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.

Тачи попросил Штока аннулировать выданные Сербией ордера на арест косовских албанцев за военные преступления по причине их "политической мотивированности". Он также заявил генсеку Интерпола, что Косово выполняет все условия для вступления в организацию, и что "Косово и Интерпол нужны друг другу".