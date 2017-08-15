Вооружения, но не войска: эксперт рассказал, как Россия может помочь Ливии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия в качестве военной помощи ливийскому правительству в Тобруке могла бы начать поставки сухопутных вооружений и вертолетов этой стране, однако речи о возможном введении российского военного контингента не идет, заявил во вторник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее начальник департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерий Варламов в ходе выставки вооружений SOFEX-2016 заявлял журналистам, что Россия готова рассмотреть вопрос поставок вооружений в Ливию, однако на сегодняшний день нет гарантий того, что в случае поставок существующему легитимному правительству в Тобруке оно не разойдется по северу Африки.
Говоря о типах вооружений, которые Москва могла бы предложить Тобруку, эксперт отметил, что, прежде всего, речь может идти о бронетехнике, стрелковом оружии, вертолетах и беспилотниках, то есть полном спектре того, что необходимо для борьбы с "мятежными формированиями".
"О введении в Ливию какого-либо российского воинского контингента речи не идет в принципе. Подчеркиваю, что мы участвуем в антитеррористической операции в Сирии по приглашению ее законных властей, но расширять российское военное присутствие нет никакой практической необходимости", — сказал Коротченко.