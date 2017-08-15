В МИД прокомментировали сообщения об отправке Ираном оружия в Россию

РИА НОВОСТИ. СООБЩЕНИЯ ОБ ОТПРАВКЕ ИРАНОМ ОРУЖИЯ В РФ ДЛЯ РЕМОНТА МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ С ПРОБЛЕМАМИ В ВОСПРИЯТИИ ОТНОШЕНИЙ ДВУХ СТРАН В ЗАПАДНЫХ СМИ — ИСТОЧНИК В МИД