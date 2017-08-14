Россия и Пакистан планируют сотрудничество в сферах энергетики и ВТС

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва и Исламабад будут наращивать сотрудничество в энергетике и по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил в понедельник посол Пакистана в РФ Кази Мохаммад Халилулла.

"Народ и правительство Пакистана придают большое значение отношениям с Россией и настроены развивать сотрудничество в сферах, которые представляют взаимный интерес. Одна из них — сотрудничество в целях безопасности и борьбы с терроризмом. Наши страны продолжат взаимодействовать в военной сфере, энергетики, инфраструктурного строительства", — сказал посол, выступая на торжественном вечере в честь 70-й годовщины основания Пакистана.

По его словам, для изучения дальнейшего развития военно-технического сотрудничества высокопоставленная пакистанская делегация примет участие в выставке "Армия-2017", которая пройдет в Москве до конца месяца.