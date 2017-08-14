Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

АСТАНА, 14 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает на поддержку коллег из Евразийского экономического союза в защите заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Рассчитываем на помощь друзей и коллег (по ЕАЭС в защите заявки — ред.)", — сказал Медведев коллегам из стран Союза во время посещения российского павильона на ЭКСПО-2017.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в начале июля на открытии форума "Иннопром", заявил, что Россия в состоянии на высоком уровне провести выставку "Экспо" в Екатеринбурге в 2025 году, если получит такое право.