Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

АСТАНА, 14 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает на поддержку коллег из Евразийского экономического союза в защите заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

РФ в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Екатеринбург уже во второй раз претендует на проведение ЭКСПО. В 2012 году уральский город подавал заявку на ЭКСПО-2020, но предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ). По данным организации, помимо России, заявки на проведение выставки подали Франция и Япония, само мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

"Рассчитываем на помощь друзей и коллег (по ЕАЭС в защите заявки — ред.)", — сказал Медведев коллегам из стран Союза во время посещения российского павильона на ЭКСПО-2017.

Глава российского правительства подчеркнул, что рассчитывает на успешное рассмотрение заявки Екатеринбурга.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в начале июля на открытии форума "Иннопром", заявил, что Россия в состоянии на высоком уровне провести выставку "Экспо" в Екатеринбурге в 2025 году, если получит такое право.