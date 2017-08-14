МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Муниципальный фильтр в России не защищает выборы от "фейковых" кандидатов, а значительно ограничивает конкуренцию на губернаторских выборах и способствует регистрации малозаметных оппонентов действующих глав регионов, свидетельствуют результаты доклада Комитета гражданских инициатив (КГИ) по мониторингу выборов, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что необходимость в корректировке муниципального фильтра есть, эта норма будет пересмотрена, обсуждаются разные варианты, но даже ярые противники этого механизма понимают, что в нем есть здравое начало. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком планирует обсудить с экспертами предложения по корректировке муниципального фильтра в августе или начале сентября.

Сейчас кандидатам нужно собрать определенный процент подписей (в разных регионах от 5% до 10%), в числе которых должен быть процент от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также избранных на выборах глав муниципальных районов и городских округов (также от 5% до 10%). При этом подписи последних кандидат должен получить не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов региона.

Эффект "муниципального фильтра"

Доклад КГИ посвящен итогам выдвижения и регистрации кандидатов на должности глав регионов и их административных центров. Исследователи пришли к выводу, что сохранение муниципального фильтра ведет к значительному ограничению конкуренции на губернаторских выборах и "фактически делает невозможным проведение в абсолютном большинстве случаев реально альтернативных выборов".

"В нынешнем виде муниципальный фильтр не защищает выборы от "фейковых" кандидатов, а наоборот, ведет к тому, что региональные элиты часто способствуют регистрации только условных и малозаметных оппонентов действующих глав вместо реальных конкурентов", — говорится в докладе.

При этом, считают в КГИ, исключения возможны в тех случаях, когда администрация региона "вынуждена неформально согласиться на допуск на выборы реального оппонента губернатора". Причиной тому, считают эксперты, может быть акт доброй воли, неформальное воздействие федерального центра или недооценка возможностей оппонента.

Добровольный отказ от участия в выборах



По мнению исследователей, действующая стратегия регистрации кандидатов способствует отказу значительной части избирателей от участия в выборах (абсентизм), "что негативно влияет на саму культуру гражданского участия". Так, отмечают в КГИ, почти во всех случаях явка на выборах губернаторов показывает меньший уровень, чем на аналогичных выборах 1990-2000-х годов, не совмещенных с федеральными.

"Помимо абсентизма альтернативным вариантом поведения протестно настроенных избирателей также может быть голосование за технических или просто электорально слабых оппонентов действующих руководителей. Подобное поведение может вести к повышению результатов даже бесперспективных и в реальности не готовых к управлению оппозиционных кандидатов, позволяя им достигать уровней формальной поддержки, невозможных в условиях более высокой политической конкуренции", — говорится в материале.

Отказ от участия в выборах эксперты отмечают и у самих кандидатов. Ситуация, полагают в КГИ, усугубляется различными методами неформального воздействия на потенциальных кандидатов и партии, готовые их выдвинуть. В то же время, отмечается в докладе, эти методы могут иметь как позитивный характер (попытка создания предвыборных коалиций, назначение потенциальных кандидатов-конкурентов на те или иные должности или выдвижение их в Совет Федерации), так и негативный характер (силовое давление на кандидата или партию, связанный с ним бизнес, его родственников).

"Таким образом, мы наблюдаем фактическое самоограничение ключевых оппозиционных политических партий в выдвижении реальных претендентов на должности глав регионов. Не имея собственных ресурсов для преодоления муниципального фильтра, партии становятся еще более зависимыми от региональной властной машины и стараются сами выдвигать только кандидатов, для регистрации которых можно получить подписи лояльных власти муниципальных депутатов", — отмечается в документе.

При этом, делают вывод в КГИ, преодолеть муниципальный фильтр без подписей депутатов, избранных от "Единой России", не может ни одна партия, кроме КПРФ, хотя и у нее не всегда это выходит.