Ливийский маршал Хафтар прибыл в Москву для встречи с Лавровым

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в понедельник подтверждена, сообщил РИА Новости глава контактной группы России по Ливии при российском МИД и Госдуме Лев Деньгов.

"Да, он приехал, поселился в отеле", — сказал собеседник.

По его словам, встреча Хафтара с Лавровым 14 августа подтверждена. "Пока подтвержденная встреча только в понедельник с министром (иностранных дел)", — отметил он.

По словам Деньгова, есть также неподтвержденная информация о возможной встрече маршала с представителями Минобороны РФ. "Есть такая информация, пока неподтвержденная, и при каких обстоятельствах и с кем (будет встречаться Хафтар), это пока, грубо говоря, не выкладывают в эфир, это нам еще не известно", — сказал он.

Накануне Хафтар обвинил Италию и главу правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаеза Сарраджа в нарушении договоренностей по урегулированию в североафриканской стране. Заявление Хафтара последовало после решения итальянской стороны по просьбе Сарраджа отправить военные корабли в воды Ливии для содействия в борьбе с нелегальной миграцией. Россия выступает за продолжение диалога Хафтара и Сарраджа.