Глава ливийской армии посетит Москву и встретится с Лавровым

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар в субботу должен прилететь в Москву, на понедельник подтверждена его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости глава контактной группы РФ по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов

"Сегодня он прилетает. У него опаздывает самолет, он должен был в два часа (дня) прилететь", — сказал Деньгов. По его информации, маршал прилетает напрямую из Ливии.

По его словам, на ближайший понедельник уже подтверждена встреча Хафтара с главой МИД РФ.

"Пока подтвержденная встреча только в понедельник с министром (иностранных дел)", — сказал Деньгов.

Что касается возможной встречи с представителями Минобороны, то, по словам Деньгова, "есть такая информация, пока неподтвержденная". "При каких обстоятельствах и с кем (будет встречаться) — это пока, грубо говоря, не выкладывают в эфир, это нам еще неизвестно", — отметил он.