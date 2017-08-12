Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили график новых контактов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в субботу обсудил по телефону с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Аделем Бен Ахмедом Аль-Джубейром актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-саудовских отношений и график контактов на различных уровнях, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств России и КСА обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-саудовских отношений, включая график соответствующих контактов на различных уровнях", — говорится в сообщении.

При этом "было высказано солидарное мнение, что последовательное продвижение всесторонних связей отвечает долгосрочным интересам двух стран, служит обеспечению мира и стабильности на региональной и международной аренах", отметили в МИД.

"Министры условились продолжить предметный диалог о путях урегулирования сохраняющихся в ближневосточном регионе кризисных ситуаций", — отмечается на сайте российского внешнеполитического ведомства.