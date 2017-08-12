Яровая сравнила слова главы МИД Польши с позицией Геббельса

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что СССР вместе с Германией ответственны за развязывание Второй мировой войны, "лживым цинизмом", указав, что они соответствуют позиции фашистского идеолога Йозефа Геббельса.

Ранее Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

"Глава МИД Польши докатился в своем лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", — сказала Яровая, которую цитирует ее пресс-служба.

"История уже расставила все на места. И что является правдивым историческим фактом, так это победа СССР, советского народа, советского солдата над фашизмом и освобождение Европы. А вот скелеты в шкафу польских политиков еще предстоит доставать их потомкам, которых они тащат в мир лжи и агрессии", — подчеркнула она.