В Москве похоронили замминистра по делам Северного Кавказа Андрея Резникова

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников в пятницу похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Близкие и коллеги вспоминают о нем как о человеке целеустремленном, умеющем стоять на своем, мудром, болеющем за людей и за дело, которым он занимался.

Андрей Резников скончался 9 августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни.

"На церемонии прощания присутствовали коллеги, друзья и близкие Андрея Владимировича, сохранившие о нем множество теплых воспоминаний", — сообщает Минкавказа.

Болел за людей

Резников прошел путь от инженера-энергетика Норильского горного металлургического комбината до заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа. Занимал руководящие должности в администрации Норильска и правительства Красноярского края.

За три года на посту замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников принял непосредственное участие в формировании стратегических подходов к созданию Каспийского транспортно-логистического комплекса, масштабному проекту восстановления вольфрамо-молибденового комбината в Тырныаузском районе в Кабардино-Балкарии, руководил развитием курортов "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи"

"Все его начинания продолжат свою жизнь в делах его коллег и друзей, сохраняя память об этом настоящем человеке", — говорится в сообщении Минкавказа.

На церемонии прощания близкие, друзья и коллеги Резникова вспоминали, что он был человеком, болеющим за дело, которым он занимался, болеющим за людей, а также мудрым, справедливым руководителем, об уходе которого искренне скорбят его подчиненные. Они вспоминали, как работая в родном Норильске, Резников увлек идеей его благоустройства предпринимателей, и тем самым остался в памяти жителей как человек небезразличный к судьбе своего города, за которым люди были готовы следовать, и в идеи которого верили.

На посту министра ЖКХ Красноярского края Резников, выросший в Норильске и на собственном опыте испытавший суровость северного климата, понимал сам и стремился донести до каждого своего сотрудника простую истину: приходя домой, человек встречается со всеми жилищно-коммунальными проблемами лицом к лицу. Отсутствие отопления, отсутствие или некачественная поставка воды – это те самые причины, по которым комфортное проживание становится невозможным. На церемонии прощания подчеркивалось, что Резников делал все для того, чтобы обеспечить этим необходимым минимумом жителей даже самых отдаленных поселков Красноярского края. И именно в период его работы в министерстве ЖКХ Красноярского края были сформированы и утверждены подходы к модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Молодой, порядочный, ответственный

В должности заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников остался в памяти коллег, как порядочный, ответственный человек, преданный своему делу. После смерти Резникова в адрес Минкавказа поступили многочисленные телеграммы со словами соболезнования.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал Резникова современным и целеустремленным руководителем.

"Горько сознавать, что жизнь Андрея Владимировича, молодого, полного сил и надежд, оборвалась так рано. Современный и целеустремленный руководитель, он пользовался большим уважением коллег, которые ценили его эрудицию, последовательность и принципиальность. Работая на различных ответственных государственных постах в Красноярском крае, он многое делал для его развития, стремился улучшить жизнь людей в регионе. Знания, опыт и ответственное отношение к делу Андрея Владимировича были востребованы и в министерстве по делам Северного Кавказа, где он трудился до последнего дня", — говорится в телеграмме Медведева, направленной в адрес министерства.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин отметил, что своим трудолюбием, преданностью общему делу Резников заслужил безграничные доверие и уважение со стороны коллег и жителей Северного Кавказа. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец подчеркнула, что Резников был замечательным человеком, надежным товарищем и выдающимся профессионалом.

Соболезнования в связи с кончиной Резникова также выразили глава МЧС РФ Владимир Пучков, руководитель ФАДН Игорь Баринов, полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, представители властей северокавказских республик, премьер-министр Республики Абхазия Беслан Барциц, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, а также другие высокопоставленные лица.