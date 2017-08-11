Лавров назвал возмутительными новые санкции США против России

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 11 авг – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возмутительными новые санкции, введенные США в отношении России.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ.

"Конечно, закон возмутительный, что и говорить", — сказал Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).