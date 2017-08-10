Эксперты не верят в возможность слияния левых, о котором говорил Удальцов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Заявления Сергея Удальцова об объединении левых сил и выдвижении от них единого — нового — кандидата похожи скорее на попытку заявить о себе после освобождения и своем возвращении на политическую арену, считают опрошенные РИА Новости политологи. При этом они не верят в возможность такого объединения.

Удальцов, выступая в четверг на пресс-конференции, заявил, что левые силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2018 году. По его мнению, это должен быть новый человек, "свежее лицо". Также он заявил, что в ближайшее время сосредоточится на консолидации левых сил и намерен провести встречи с их руководством, в том числе, с европейскими и американскими левыми.

Объединение левых сил

По мнению политолога, члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, пока такого "единой кандидата" увидеть затруднительно. При этом, полагает он, если бы объединение левых сил было бы возможно — "это бы уже произошло".

"Что касается объединения мелких организаций, то они, как правило, страдают сектантством. Они возглавляются лидерами, у которых достаточно большие амбиции и мало ресурсов, а это весьма плохие условия для объединения. Скорее, это условия для того, чтобы левые силы вне КПРФ сохранялись и дальше в таком фрагментированном виде", — добавил эксперт.

Политолог Глеб Кузнецов и вовсе задается вопросом, что подразумевает Удальцов под левыми силами, потому что, по его мнению, "в настоящее время у нас эти левые силы и не очень заметны".

"В том-то и дело, что нужно сначала создать, прежде чем объединять. КПРФ, совершенно очевидно, ни по своей нынешней идеологии, ни по своему составу руководителей левой силой не является, они являются скорее центристами-патриотами. Поэтому, кого собрался объединять Удальцов, мне не очень понятно. Но я ответил бы на этот вопрос с другой стороны и сказал бы, что потенциал именно левых в России недооценен. Там политик может добиться существенного успеха, но для этого нужно очень много работать", — сказал собеседник агентства.

В то, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов мог бы стать таким "единым кандидатом" от левых сил Кузнецов также не верит. "Что касается единого кандидата от левых сил, ну, это Зюганов — но это очень вряд ли", — сказал он.

О невозможности объединения левых говорит и руководитель региональных проектов ЭИСИ, политолог Андрей Колядин, по словам которого Удальцов хотя и является "ярким и последовательным борцом с плутократией, борцом радикальным", но "пока не радикализуется политическая среда — не сумеет ее объединить и он". "Ибо настоящих буйных мало, и политическая система с ними успешно справляется", — полагает он.

Попытка заявить о себе

Эксперты отмечают, что призыв Удальцова похож скорее на заявление о своем возвращении в политику после освобождения. Об этом говорит Зудин, по словам которого, заявление имеет своей целью, прежде всего, привлечь внимание к самому Удальцову.

"Я думаю, что на самом деле это такой своеобразный выход, возвращение Удальцова на политическую арену. Он верный своему стилю. Стиль — агитационный, уличный. Он сообщает о себе, что он снова в строю. Это главное", — пояснил собеседник агентства.

Кузнецов также указывает на невозможность Удальцова выдвигать свою кандидатуру, но отмечает, что "заявление-то громкое — о себе он заявил". "Но впереди у него большая работа. Вопрос не в том, чтобы объединить левые силы, а создать их. Я бы это сформулировал так", — уточнил эксперт.

В то же время, по мнению Колядина, у Удальцова есть шансы добиться этой своей цели. "То, что в зачищенном оппозиционном поле он может стать заметным персонажем — вполне возможно. Сейчас все, кто "ненавальный", имеют шанс", — заключил он.

Удальцов вышел на свободу во вторник, об этом сообщила его жена. Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.