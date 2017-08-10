Путин провел кадровые перестановки в Минюсте

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил двух новых заместитель министра юстиции РФ и освободил от должности замглавы подведомственной министерству Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"Назначить Новака Дениса Васильевича — заместителем министра юстиции Российской Федерации; Федорова Вадима Витальевича — заместителем министра юстиции Российской Федерации", — говорится в указе, размещенном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же документом от должности заместителя директора ФССП освобожден Владимир Мулов.

В марте в ФССП России сменился директор. На эту должность вместо Артура Парфенчикова, ставшего врио главы Карелии, был назначен заместитель министра юстиции Владимир Аристов.

Денис Новак в Минюсте занимал должность заместителя директора департамента экономического законодательства. Он известен тем, что в последнее время занимался резонансным законопроектом, который должен отменить запрет на лишение должников единственного жилья. Вадим Федоров возглавлял столичный главк Минюста России.