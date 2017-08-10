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Политика

В России завершился этап регистрации кандидатов в губернаторы

08:0010.08.2017
(обновлено: 08:02 10.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фотоФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Десятого августа заканчивается регистрация кандидатов на посты глав субъектов Российской Федерации, выборы которых пройдут в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах. Близится финальный этап избирательной кампании, и она, по мнению экспертов, обещает быть интересной. Подробнее о перипетиях ее первой фазы — в материале РИА Новости.

Dura lex, sed lex

"Закон суров, но это закон" — гласит латинское крылатое выражение. В переложении на ситуацию с выдвижением кандидатов от политических партий оно звучит как "Муниципальный фильтр суров, но это закон".

Выборы. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Более 50 кандидатов зарегистрировались на губернаторские выборы
19 июня на выборы губернатора Свердловской области от партии "Яблоко" был выдвинут мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Именно вокруг него и разгорелись самые обсуждаемый в СМИ предвыборный скандал: уже 30 июня глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова обратилась к партии "Яблоко" с просьбой устранить недочеты, допущенные при выдвижении кандидата. Ройзмана выдвинуло федеральное бюро "Яблока", тогда как ЦИК считает, что выдвижение должно было осуществить областное отделение.

Правомерные претензии ЦИК в итоге привели к тому, что уже 18 июля глава Екатеринбурга заявил об окончании своей предвыборной кампании, подчеркнув, что "эти выборы надо бойкотировать,… во всяком случае до отмены муниципального фильтра". По словам незарегистрированного в итоге кандидата в губернаторы, наличие муниципального фильтра отстраняет граждан от процесса выборов и передает всю власть в руки муниципальных депутатов.

Факт остается фактом: в летний период число упоминаний Евгения Ройзмана в региональных и федеральных СМИ выросло, пиар удался.

Председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов отметил, что подобная тенденция среди кандидатов имеет место быть. "Цикличность таких процессов мы наблюдаем. В преддверии федеральных выборов идет поток таких обращений, связанных якобы с проблемами, которые устраивают законодатели, российская избирательная система или ещё кто-то — некие враги", — отметил в разговоре с корреспондентом РИА Новости эксперт, добавив, что в этом году политики пытаются сделать себе имена, раскрутить свои бренды, однако это политические шаги, мало чего общего имеющие с реализацией пассивного избирательного права.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Памфилова назвала политически нечистоплотным заявление "Яблока" по Ройзману
С точкой зрения главы Екатеринбурга категорически не согласен один из разработчиков закона, регламентирующего муниципальный фильтр, член Совета Федерации Андрей Клишас.

"Источником власти в России является народ и тот механизм, который не очень удачно был назван муниципальным фильтром, призван обеспечивать реализацию конституционного принципа народовластия", — отметил сенатор, добавив, что фильтр обеспечивает политическую конкуренцию и право населения на участие в управлении с самого низового уровня. По его мнению, именно поэтому политическим партиям, в том числе парламентским, было предложено вести политическую деятельность и диалог с населением с того уровня (муниципального), от которого во многом и зависит качество жизни человека.

Кто ищет, тот всегда найдет

В ЦИК были уверены, что у Ройзмана были все шансы собрать необходимые голоса муниципальных депутатов. Для этого, по словам замглавы ЦИК России Николай Булаев, мэру Екатеринбурга кроме устранения недочетов при выдвижении, необходимо было выстраивать работу с депутатским корпусом.

Избирательный участок. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новая реальность региональной политики
Необходимость работы на местах подчеркивает и сенатор Клишас. "Действующий механизм, необходимость сбора подписей муниципальных депутатов, направлен в первую очередь на то, чтобы простимулировать все политические силы, которые действительно заинтересованы в решении проблем населения и улучшении жизни людей, идти и работать, вести политическую деятельность с муниципального уровня", — отметил член Совета Федерации. По наблюдениям сенатора, некоторые парламентские партии с готовностью выдвигают кандидатов в органы государственной власти, но с большой неохотой выдвигают кандидатов на муниципальные выборы.

Позитивный пример работы партий на местах, по мнению Клишаса, показывает Москва. "То как работает муниципальный фильтр, мы можем очень хорошо видеть на примере Москвы в этом году, где оппозиционные кандидаты активно включились в работу по продвижению своих программ с целью избрания в муниципальные органы власти, это именно то, для чего и был создан муниципальный фильтр", — подчеркивает сенатор.

Схожую позицию высказал и Игорь Борисов. Эксперт уверен, что политик должен вести постоянную работу с населением, а не начинать ее после объявления избирательной кампании.

"Мы знаем достаточно много таких случаев. Те партии, которые в составе депутатского корпуса муниципального уровня не имеет необходимого количества подписантов, тем не менее, достаточно успешно этот фильтр преодолевают" — отметил председатель Совета Российского общественного института избирательного права.

Например, в Ярославской области кандидат от партии Парнас Сергей Балабаев преодолел установленный в регионе 5% муниципальный фильтр, в то время как в регионе не зарегистрировано ни одного муниципального депутата-однопартийца.

Свободная конкуренция

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин призвал не создавать "тепличных условий" на губернаторских выборах
За выполнением всех требований избирательного законодательства следит не только ЦИК России, но и общественные организации. Игорь Борисов рассказал, что в рамках мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека и в Российском общественном Институте избирательного права проводится изучение работы муниципального фильтра в динамике. По словам эксперта, не выявлено каких-либо отклонений в организации этой процедуры. Кроме того, конкуренцию на выборах муниципальный фильтр не понизил, по мнению исследователей, по некоторым аспектам она даже возросла.

"К сожалению, от выборов к выборам мы видим, что в оценке избирательных процедур превалирует политическая составляющая, выгодная тому или иному политику. Если у одного все хорошо, то он и не предъявляет претензий, если они даже есть, и наоборот — если всё плохо, то претензии предъявляются, даже если все работает идеально", — отметил Борисов.

Кроме того, по словам председателя Совета Российского общественного института избирательного права, политическим партиям надо больше внимания уделять взаимодействию с населением на местных выборах, а не только переговорам с партнерами (в основном с "Единой Россией"). "Пока они больше просят "Единую Россию" поддержать через своих депутатов в сборе подписей в поддержку определённой кандидатуры", — отметил Борисов.

Работа ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эксперт считает возможной корректировку муниципального фильтра
Андрей Клишас также видит потенциал для изменений в избирательных процессах, но не в отмене муниципального фильтра, а в усилении роли местного самоуправления.

"Возможно, что действующий механизм несовершенен и может быть в дальнейшем усовершенствован, но это также должно быть направлено не на отмену фильтра, а на закрепление тенденции укрепления политической роли органов местного самоуправления, что, должно привести в итоге и к укреплению их экономической базы", — отметил сенатор.

Член Совета Федерации напомнил о тезисе, в соответствии с которым настоящая народная демократия начинается тогда, когда на выборы органов местного самоуправления приходит больше граждан, чем на выборы органов государственной власти.

"Тезис во многом справедлив, так как доверие к власти должно формироваться с того уровня, который является самым близким к гражданину, с того уровня власти, который призван разрешать самые насущные, ежедневные потребности людей. Оценка политических партий, наличия или отсутствия у партий позитивной политической повестки, во многом должно определяться тем, как эти политические силы ведут работу на уровне органов местного самоуправления", — подчеркнул сенатор.

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