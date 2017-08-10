В России завершился этап регистрации кандидатов в губернаторы

Десятого августа заканчивается регистрация кандидатов на посты глав субъектов Российской Федерации, выборы которых пройдут в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах. Близится финальный этап избирательной кампании, и она, по мнению экспертов, обещает быть интересной. Подробнее о перипетиях ее первой фазы — в материале РИА Новости.
Dura lex, sed lex
"Закон суров, но это закон" — гласит латинское крылатое выражение. В переложении на ситуацию с выдвижением кандидатов от политических партий оно звучит как "Муниципальный фильтр суров, но это закон".
Правомерные претензии ЦИК в итоге привели к тому, что уже 18 июля глава Екатеринбурга заявил об окончании своей предвыборной кампании, подчеркнув, что "эти выборы надо бойкотировать,… во всяком случае до отмены муниципального фильтра". По словам незарегистрированного в итоге кандидата в губернаторы, наличие муниципального фильтра отстраняет граждан от процесса выборов и передает всю власть в руки муниципальных депутатов.
Факт остается фактом: в летний период число упоминаний Евгения Ройзмана в региональных и федеральных СМИ выросло, пиар удался.
Председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов отметил, что подобная тенденция среди кандидатов имеет место быть. "Цикличность таких процессов мы наблюдаем. В преддверии федеральных выборов идет поток таких обращений, связанных якобы с проблемами, которые устраивают законодатели, российская избирательная система или ещё кто-то — некие враги", — отметил в разговоре с корреспондентом РИА Новости эксперт, добавив, что в этом году политики пытаются сделать себе имена, раскрутить свои бренды, однако это политические шаги, мало чего общего имеющие с реализацией пассивного избирательного права.
"Источником власти в России является народ и тот механизм, который не очень удачно был назван муниципальным фильтром, призван обеспечивать реализацию конституционного принципа народовластия", — отметил сенатор, добавив, что фильтр обеспечивает политическую конкуренцию и право населения на участие в управлении с самого низового уровня. По его мнению, именно поэтому политическим партиям, в том числе парламентским, было предложено вести политическую деятельность и диалог с населением с того уровня (муниципального), от которого во многом и зависит качество жизни человека.
Кто ищет, тот всегда найдет
В ЦИК были уверены, что у Ройзмана были все шансы собрать необходимые голоса муниципальных депутатов. Для этого, по словам замглавы ЦИК России Николай Булаев, мэру Екатеринбурга кроме устранения недочетов при выдвижении, необходимо было выстраивать работу с депутатским корпусом.
Позитивный пример работы партий на местах, по мнению Клишаса, показывает Москва. "То как работает муниципальный фильтр, мы можем очень хорошо видеть на примере Москвы в этом году, где оппозиционные кандидаты активно включились в работу по продвижению своих программ с целью избрания в муниципальные органы власти, это именно то, для чего и был создан муниципальный фильтр", — подчеркивает сенатор.
Схожую позицию высказал и Игорь Борисов. Эксперт уверен, что политик должен вести постоянную работу с населением, а не начинать ее после объявления избирательной кампании.
"Мы знаем достаточно много таких случаев. Те партии, которые в составе депутатского корпуса муниципального уровня не имеет необходимого количества подписантов, тем не менее, достаточно успешно этот фильтр преодолевают" — отметил председатель Совета Российского общественного института избирательного права.
Например, в Ярославской области кандидат от партии Парнас Сергей Балабаев преодолел установленный в регионе 5% муниципальный фильтр, в то время как в регионе не зарегистрировано ни одного муниципального депутата-однопартийца.
Свободная конкуренция
"К сожалению, от выборов к выборам мы видим, что в оценке избирательных процедур превалирует политическая составляющая, выгодная тому или иному политику. Если у одного все хорошо, то он и не предъявляет претензий, если они даже есть, и наоборот — если всё плохо, то претензии предъявляются, даже если все работает идеально", — отметил Борисов.
Кроме того, по словам председателя Совета Российского общественного института избирательного права, политическим партиям надо больше внимания уделять взаимодействию с населением на местных выборах, а не только переговорам с партнерами (в основном с "Единой Россией"). "Пока они больше просят "Единую Россию" поддержать через своих депутатов в сборе подписей в поддержку определённой кандидатуры", — отметил Борисов.
"Возможно, что действующий механизм несовершенен и может быть в дальнейшем усовершенствован, но это также должно быть направлено не на отмену фильтра, а на закрепление тенденции укрепления политической роли органов местного самоуправления, что, должно привести в итоге и к укреплению их экономической базы", — отметил сенатор.
Член Совета Федерации напомнил о тезисе, в соответствии с которым настоящая народная демократия начинается тогда, когда на выборы органов местного самоуправления приходит больше граждан, чем на выборы органов государственной власти.
"Тезис во многом справедлив, так как доверие к власти должно формироваться с того уровня, который является самым близким к гражданину, с того уровня власти, который призван разрешать самые насущные, ежедневные потребности людей. Оценка политических партий, наличия или отсутствия у партий позитивной политической повестки, во многом должно определяться тем, как эти политические силы ведут работу на уровне органов местного самоуправления", — подчеркнул сенатор.