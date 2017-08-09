Замглавы МИДа обсудил с послом Сербии ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Республики Сербии в Москве Славенко Терзича по его просьбе, сообщил департамент информации и печати МИД.
Отмечается, что в ходе беседы "подчеркивалось, что возникшие в регионе кризисные ситуации на волне "арабской весны" привели к резкому усилению глобальной террористической угрозы и появлению масштабной проблемы нелегальной иммиграции в европейских государствах".