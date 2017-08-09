Скончался замглавы Министерства по делам Северного Кавказа Андрей Резников

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался в среду на 49-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает министерство.

"Девятого августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа А.В. Резников", — говорится в сообщении.

Андрей Резников прошел путь от инженера-энергетика Норильского горного металлургического комбината до заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа. Занимал руководящие должности в администрации Норильска и правительства Красноярского края. Внес значительный вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа, реализуя государственную политику в сфере социально-экономического развития региона по привлечению инвестиций, сопровождению приоритетных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства, функционированию особых экономических зон, отмечает министерство.

Руководство Минкавказа и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Резникова.

"Андрей Владимирович всегда был предан делу, которому служил… Память об Андрее Владимировиче Резникове навсегда останется в наших сердцах. Его уход – невосполнимая потеря для родных, друзей, единомышленников, коллег", — отмечается в сообщении.

Прощание с Резинковым состоится 11 августа на Троекуровском кладбище в Москве.