Лавров открыл в Джакарте постоянное представительство России при АСЕАН

ДЖАКАРТА, 9 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров открыл в среду постоянное представительство РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
По словам Лаврова, налажен диалог на высшем уровне с руководством АСЕАН и с руководством стран-членов этой Ассоциации. Он отметил, что формируются регулярные механизмы секторального сотрудничества в сферах энергетики, науки и техники и сельского хозяйства.
"Перед постоянным представительством стоят масштабные задачи. Одна из них — это обеспечение эффективной работы совместного комитета сотрудничества Россия-АСЕАН, вторая, не менее важная, содействие развитию инструментов сотрудничества постоянных представителей стран, представляющих АСЕАН", — сказал глава МИД РФ.
"Ещё один аспект работы представительства — координация усилий по продвижению согласованных между РФ и АСЕАН отраслевых проектов", — сказал Лавров.
Он сообщил, что сейчас в работе находятся около 20 инициатив в различных областях, в том числе информационно-коммуникационные технологии, продовольственная безопасность, энергетика, образование, транспорт.
Лавров выразил надежду, что представительство будет также уделять внимание гуманитарной и культурной сферам. "Мы просим новое представительство России в АСЕАН содействовать развитию контактов между секретариатом АСЕАН и секретариатом ШОС, также между АСЕАН и ЕАЭС", — отметил глава МИД РФ.