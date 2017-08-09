Лавров открыл в Джакарте постоянное представительство России при АСЕАН

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте. 9 августа 2017

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте. 9 августа 2017

ДЖАКАРТА, 9 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров открыл в среду постоянное представительство РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Открытие нашего постоянного представительства подтверждает в очередной раз приоритет взаимодействия с АСЕАН в рамках нашей внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подтверждает наш настрой на дальнейшее углубление диалогового партнёрства с АСЕАН, нашу приверженность вывести это партнёрство на стратегический уровень и придать ему стратегический характер", — сказал он на церемонии открытия.

По словам Лаврова, налажен диалог на высшем уровне с руководством АСЕАН и с руководством стран-членов этой Ассоциации. Он отметил, что формируются регулярные механизмы секторального сотрудничества в сферах энергетики, науки и техники и сельского хозяйства.

"Перед постоянным представительством стоят масштабные задачи. Одна из них — это обеспечение эффективной работы совместного комитета сотрудничества Россия-АСЕАН, вторая, не менее важная, содействие развитию инструментов сотрудничества постоянных представителей стран, представляющих АСЕАН", — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что этот аспект работы представительства приобретает особое значение в связи с тем, что только что на министерской встрече Россия-АСЕАН пару дней назад достигнута договорённость обеспечить на этой площадке регулярный диалог по вопросам совершенствования архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на базе Восточноазиатских саммитов.

"Ещё один аспект работы представительства — координация усилий по продвижению согласованных между РФ и АСЕАН отраслевых проектов", — сказал Лавров.

Он сообщил, что сейчас в работе находятся около 20 инициатив в различных областях, в том числе информационно-коммуникационные технологии, продовольственная безопасность, энергетика, образование, транспорт.

Лавров выразил надежду, что представительство будет также уделять внимание гуманитарной и культурной сферам. "Мы просим новое представительство России в АСЕАН содействовать развитию контактов между секретариатом АСЕАН и секретариатом ШОС, также между АСЕАН и ЕАЭС", — отметил глава МИД РФ.