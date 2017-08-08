РФ и Абхазия будут теснее координировать усилия в сфере безопасности

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

ПИЦУНДА (Абхазия), 8 авг — РИА Новости. Россия и Абхазия будут теснее координировать усилия по обеспечению безопасности на Кавказе, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-абхазских переговоров во вторник.

"В ходе переговоров договорились еще теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности на Кавказе. Ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединенная российская военная база на территории Абхазии", — сказал Путин.

Путин во вторник прибыл в Абхазию в годовщину "пятидневной войны" в августе 2008 года и провел переговоры с главой республики Раулем Хаджимбой.