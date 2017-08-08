Хаджимба: РФ и Абхазия продолжают работу над единым контуром безопасности

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

ПИЦУНДА, 8 авг — РИА Новости. Россия и Абхазия продолжают работу по созданию единого контура безопасности, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование объединенной группировки войск вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением", — сказал Хаджимба.

Он напомнил, что в преддверии встречи с Путиным абхазская сторона ратифицировала соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России. "Мы рассчитываем, что новый орган будет серьезным и эффективным инструментом содействия решению вопросов в сфере борьбы с преступностью, улучшения криминогенной обстановки в стране", — указал Хаджимба.

В свою очередь Владимир Путин также заявил о намерении углублять сотрудничество с Абхазией в сфере обороны и безопасности.

"Ориентируемся на подготовку дорожной карты поэтапного углубления сотрудничества в области обороны и безопасности и охраны границ, а также в социально-экономической и гуманитарной сферах", — сказал глава российского государства.

По словам Путина, цель соглашения о создании совместного информационно-координационного центра — "повысить эффективность совместных усилий по противодействию криминалу". "Это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию", — отметил Путин.