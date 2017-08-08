Россия и дальше намерена гарантировать безопасность Абхазии, заявил Путин

ПИЦУНДА, 8 авг — РИА Новости. Россия намерена и дальше надежно гарантировать безопасность и независимость Республики Абхазия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам есть, о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", — сказал Путин на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Он заметил, что необходимо найти только оптимальные пути развития экономики Абхазии для создания новых рабочих мест, собственной налогооблагаемой базы.

"Вот об этом сегодня и поговорим", — сказал Путин.