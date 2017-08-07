Воронкова сняли с поста постпреда при международных организациях в Вене

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от обязанностей постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Владимира Воронкова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что Воронков возглавит контртеррористическое управление ООН в статусе заместителя генерального секретаря.
Воронков занимал должность постпреда России при международных организациях в Вене с 2011 года. В столице Австрии находятся штаб-квартиры, в том числе, МАГАТЭ, ОПЕК, ОБСЕ, Организации по запрещению всеобъемлющих ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).