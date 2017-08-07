Эксперт объяснил, почему администрация Трампа спешит с ответом России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа торопится дать ответ на требование Москвы сократить американскую дипмиссию в России к 1 сентября, чтобы не испортить свою репутацию внутри страны еще больше и не быть вновь заподозренной в "сговоре с Кремлем", заявил РИА Новости редактор американского издания "Al-Monitor", эксперт клуба "Валдай" Максим Сучков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон ответит на требование Москвы о сокращении американской дипмиссии в РФ к 1 сентября. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Тиллерсон заявил, что уведомил об этом своего российского коллегу Сергея Лаврова во время их встречи в Маниле в воскресенье.

"Заявления Тиллерсона о готовящемся ответе на российские контрмеры говорят о том, что администрация, с одной стороны, в спешном порядке пытается придумать, как ответить России так, чтобы не потерять еще больше лицо внутри страны и не схлопотать новых подозрений в "сговоре с Кремлем", а с другой – не позволить конгрессу заняться подготовкой такого ответа", — заявил Сучков РИА Новости.

"Поэтому ответ американцев, как мне кажется, будет осуществлен по линии госдепа и будет связан с какими-то дипломатическо-правовыми вопросами", — добавил он.

По мнению Сучкова, встреча Лаврова с Тиллерсоном в Маниле "важна с точки зрения понимания, насколько каждая сторона ориентирована на продолжение эскалации". Эксперт считает, что глава МИД РФ увидел, что США готовы к продолжению диалога, и назвал это "позитивным сигналом".

"Правда, есть одна крупная проблема – американцев, как единого консолидированного игрока, сейчас нет. Даже если Тиллерсон и Трамп по-прежнему будут заинтересованы в целевом сотрудничестве по ограниченному кругу вопросов, то конгресс не только останется враждебно настроенным в отношении России, но с еще большим пристрастием и подозрением будет следить за каждым контактом администрации с Москвой и критично оценивать любую потенциальную совместную инициативу", — сказал Сучков.

МИД РФ 28 июля призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.