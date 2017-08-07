Россия отреагирует на ответ США на сокращение их дипмиссий, заявил Рябков

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Если США примут ответные меры на сокращение численности персонала своих дипмиссий в РФ, то с российской стороны неизбежно последует реакция, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона сообщило, что Вашингтон ответит на требование Москвы о сокращении американской дипмиссии в России к 1 сентября. Как именно США планируют ответить, он не уточнил.

"Сейчас произошло то, что количество нашего персонала, работающего в США, доведено до американцев в качестве того лимита, предела, к которому они должны опуститься с точки зрения своего персонала в России, работающего в Москве в посольстве и в трех генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, к 1 сентября", — сказал Рябков в интервью радио Sputnik.

"Посмотрим, как они это выполнят, и в дальнейшем мы собираемся поддерживать этот паритет", — добавил российский дипломат.

По его мнению, у американцев вряд ли есть какое-то другое понимание мотивировки и логики действий российской стороны и основания для новых шагов в сфере обеспечения деятельности дипучреждений. "Если это произойдет – это значит, они нам пошлют явный сигнал, что они готовы идти на дальнейшее политическое обострение. Мы их предупреждали и предостерегали от подобных действий тоже неоднократно, и я сейчас хочу воспользоваться возможностью, чтобы сделать это еще раз", — подчеркнул Рябков.

"Не приведи господь, если они решатся на что-то подобное, потому что тогда последует подобная же реакция с нашей стороны. По законам жанра это неизбежно. Я не говорю о том, когда, как и так далее, но мы в итоге получим дальнейшее существенное ухудшение условий для нормального функционирования дипучреждений, что, собственно, является первейшей предпосылкой для любого диалога и для выстраивания нормальных отношений", — сказал он.

Замглавы МИД РФ напомнил, что Россия предупреждала США о возможности ответных мер за высылку дипломатов и отъем дипломатическое собственности. "Они видят, что это, что называется, оплата отложенного долга. 29 декабря, когда произошло противозаконное изъятие наших объектов, защищенных дипиммунитетом, и высылка американскими властями наших дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, мы предупредили, что отсутствие немедленной и резкой реакции не означает, что ее не будет в принципе", — отметил Рябков.