Ващиковский надеется на двустороннюю встречу с Лавровым на полях ГА ООН

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил надежду, что сможет провести двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, "это может быть шансом для возобновления диалога".

"Надеюсь, что будет также возможность лично встретиться с господином Лавровым в сентябре этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы продолжить обсуждение, консультации по вопросам безопасности, по вопросам СБ в Нью-Йорке. И это может быть шансом для возобновления диалога между Польшей и Москвой по ряду вопросов, поскольку в следующие два года — в 2018-м и 2019-м — мы будем непостоянным членом СБ ООН", — заявил Ващиковский в интервью РИА Новости.

Он выразил надежду, что сначала получится возобновить "наши консультации по вопросам ООН и в будущем по вопросам двусторонних предложений".

"Ожидаю, что господин Лавров примет решение обсудить со мной напрямую первоначально вопросы ООН, а затем, возможно в будущем, двусторонние вопросы", — заключил глава польского МИД.