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Политика

Лавров встретился в Маниле со своими коллегами из Турции, Китая и США

17:0806.08.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН. 6 августа 2017Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, прибывший на Филиппины для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), провел в воскресенье в Маниле ряд двусторонних встреч.

В первый день пребывания российского министра в филиппинской столице прошли его встречи с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, Китая – Ван И, а также с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Сергей Лавров во время пресс-похода по итогам встреч на полях АСЕАН в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АСЕАН утвердилась в качестве авторитетного объединения, считает Лавров

Темы были самыми разнообразными: от санкций, ракет, зон деэскалации в Сирии до импорта помидоров.

"Будем отвечать и впредь"

Центральной встречей дня стали переговоры Лаврова с Тиллерсоном. Прошли они не на самом простом фоне: недавно США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные в том числе против российского энергетического сектора. Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.

Конечно же, Лавров и Тиллерсон не могли обойти эту тему. Американский госсекретарь сам завел об этом разговор. "Его интересовали прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. Мы эти разъяснения дали", — рассказал Лавров журналистам.

Позднее МИД уточнил, что российский министр в беседе со своим американским коллегой "указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества".

Сергей Лавров во время пресс-похода по итогам встреч на полях АСЕАН в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Закон о санкциях ударил по перспективам сотрудничества с США, заявил Лавров

"Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", — говорится в сообщении МИД.

Такой диалог, в частности, необходим для того, чтобы договариваться по ключевым вопросам безопасности. "Говорили и о том, что необходимо наладить профессиональный, деполитизированный, прагматичный диалог по вопросам договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мне показалось, что мы нашли понимание у государственного секретаря, и поручения нашим экспертам будут даны", — сказал Лавров.

В целом по двусторонней линии в ближайшее время разговор будет продолжаться на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Рябкова и Томаса Шеннона. "Как вы знаете, есть механизм "Рябков — Шеннон". Они встречались уже несколько раз. Было сочтено полезным этот формат сохранить и продолжить в его в рамках обсуждение всех вопросов, в том числе сложных, нашей двусторонней повестки дня", — отметил Лавров.

Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Наладить диалог по РСМД поручат экспертам, заявил Лавров

КНДР: санкции и переговоры

Обсуждалась также тема Северной Кореи. Накануне встречи Лаврова и Тиллерсона Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из Северной Кореи, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Лавров на переговорах с Тиллерсоном говорил не только про наказание Северной Кореи. Он, в частности, "указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова".

В комментарии российским СМИ министр подчеркнул, что, кроме санкций, в новой резолюции "содержится также и твердая приверженность СБ ООН к возобновлению шестисторонних переговоров в поисках политического урегулирования".

Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров указал на недопустимость эскалации напряженности вокруг КНДР

Он напомнил и о совместной российско-китайской инициативе по урегулированию на Корейском полуострове. "В нашей совместной инициативе содержится поддержка российского предложения о разработке дорожной карты постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров", — сказал Лавров.

Разумеется, о КНДР Россия говорит не только с США. В воскресенье, еще до переговоров с Тиллерсоном, Лавров встретился в Маниле с китайским коллегой Ван И. На встрече российский министр сообщил, что Москва и Пекин будут обсуждать северокорейскую проблематику на самом высоком уровне.

"Предстоят новые контакты, в том числе в Сямэне, это уже будет совсем скоро, через месяц. Мы готовимся к этому очередному саммиту наших руководителей и рассчитываем, что на этой встрече президент Путин и председатель Си Цзиньпин смогут обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений, взаимодействие по международным делам, особое внимание уделив теме КНДР", — сказал Лавров.

Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава МИД Турции обсудил с Лавровым Сирию, визовый режим и томаты

Сирия и помидоры

Российский министр также обсудил со своими коллегами ситуацию в Сирии. Он, в частности, выразил надежду на то, что контакты между Россией и США по этому поводу будут продолжаться.

"Здесь тоже контакты между нашими представителями осуществляются, в том числе в развитие договоренности, достигнутой РФ, США и Иорданией по созданию южной зоны деэскалации в САР. Рассчитываем, что и по другим аспектам сирийского урегулирования, как военным аспектам, так и политическим, наши контакты с США будут продолжаться. Они, собственно, никогда и не прерывались", — сказал Лавров.

Сирийская тема была в числе центральных и в ходе встречи главы МИД РФ с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"С нашим турецким коллегой мы обсудили ситуацию с выполнением договоренностей в рамках астанинского процесса. Обсудили подготовку к очередной встрече представителей России, Турции и Ирана, которая состоится в Тегеране 8-9 августа, и будет продолжен разговор по дальнейшему укреплению режима зон деэскалации", — сообщил Лавров.

Сергей Лавров во время пресс-похода по итогам встреч на полях АСЕАН в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров: исходим из того, что влияние можно оказать на всех боевиков в Сирии

В свою очередь Чавушоглу подтвердил, что в ходе встречи с Лавровым обсуждалась сирийская проблематика, в том числе подготовка к очередному раунду переговоров в Астане. Говорили и о двусторонних российско-турецких отношениях.

"Затронули тему визового режима. Состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере, ограничениям по поставкам томатов", — сообщил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Джинсы под запретом

Пока Лавров проводил переговоры с коллегами, курьезный случай произошел с российскими журналистами. Некоторых из них не пустили в пресс-центр и на встречи АСЕАН, потому что представители СМИ были в джинсах.

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Тегеране, заявил Лавров

Как сообщает корреспондент РИА Новости, ранее организаторы встречи распространили требования к дресс-коду, однако про джинсы в них не было ни слова.

"Напоминаем представителям СМИ о необходимости надевать соответствующую случаю одежду. Нарядно-повседневный стиль (smart casual), нельзя надевать резиновую обувь", — говорилось в рекомендациях.

Полуофициальный стиль smart casual предполагает брюки или джинсы, при этом строгий пиджак допустимо заменить на блейзер, а в холодное время года — на джемпер. Рубашка должна быть с длинным рукавом, но галстук к ней разрешается не надевать. Тем не менее на входе обнаружилось, что понятия филиппинской стороны о smart casual несколько расходятся с общепринятыми. Джинсы оказались под запретом, и после продолжительных переговоров с организаторами мероприятия четырем-пяти журналистам пришлось вернуться в гостиницу, а кто-то даже отправился в ближайший магазин, чтобы сменить гардероб.

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