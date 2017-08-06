МИД Китая: Москва и Пекин будут сотрудничать независимо от ситуации в мире

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И на встрече в воскресенье в Маниле подтвердили приверженность укреплению двустороннего стратегического сотрудничества и взаимной поддержки независимо от изменчивости международной ситуации, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"Обе стороны обязались продолжать неуклонно рассматривать друг друга в качестве приоритетных международных направлений, несмотря на то, как меняется ситуация в мире, а также углублять стратегическое взаимодействие, укреплять взаимное доверие, поддержку и всестороннее сотрудничество", — приводит МИД КНР слова главы ведомства.

Ван И также подчеркнул, что Китай готов тесно сотрудничать с Россией по подготовке встреч лидеров двух стран на саммите БРИКС в сентябре.

Встреча Лаврова и Ван И прошла на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.