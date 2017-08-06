Встречи Рябкова и Шеннона продолжатся, заявил Лавров

МАНИЛА, 5 авг — РИА Новости. Формат "Рябков — Шеннон" будет сохранен, свои встречи они посвятят вопросам двусторонней повестки дня РФ и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. © РИА Новости / Виталий Белоусов Лавров обсудил с Тиллерсоном сотрудничество в сфере кибербезопасности

"Как вы знаете, есть механизм "Рябков — Шеннон" (замминистра МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон). Они встречались уже несколько раз. Было сочтено полезным этот формат сохранить и продолжить в его в рамках обсуждение всех вопросов, в том числе сложных, нашей двусторонней повестки дня", — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле.