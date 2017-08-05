Путин призвал чиновников не заниматься "бюрократическим футболом"

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Власти в РФ на местах не должны заниматься "бюрократическим футболом", а внимательно относиться к предложениям и инициативам граждан, заявил президент России Владимир Путин.

"Я не раз говорил, что игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься "бюрократическим футболом" категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам — это огромная ценность и очень хороший резерв", — заявил Путин, выступая на Совете по развитию местного самоуправления.

Глава государства подчеркнул, что таких инициативных граждан важно поддерживать.

"Востребованность таких подходов возрастает с каждым годом. В нашем обществе появляется все больше граждан, которые проявляют свою инициативу. Больше добровольческих инициатив мы видим, в том числе и на местном уровне. Люди стремятся сделать что-то нужное полезное, у них немало конструктивных идей, предложений. И главное есть желание воплотить их в жизнь", — отметил он.

"Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп", — сказал Путин.