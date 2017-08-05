МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия будет добиваться получения доступа на свои дипломатические дачи в США и не откажется от права на них, заявил в ходе программы "Пресс-конференция" в эфире телеканала "Россия24" посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.

"Мы будем добиваться, мы никогда не откажемся от наших прав на эту дачу. И посмотрим, что из этого дальше будет получаться", — сказал Кисляк.

По его словам, блокирование доступа российских дипломатов к дачам — это нарушение международного права и американского законодательства, так как это собственность.

"Они лишили нас допуска на нашу собственность. За эти дачи в то время советское государство заплатило большие деньги. Они (дачи) использовались всегда очень корректно, мы проводили там много мероприятий, в том числе с участием дипломатического корпуса. Мы проводили там уикендные мероприятия — я приглашал туда практически всех высокопоставленных американцев, которые занимаются Россией из различных ведомств", — сказал Кисляк.

Он добавил, что это не только собственность, а "объект дипломатической работы". Кисляк также заметил, что нынешняя администрация президента США не смогла пересмотреть позицию предыдущей команды, которая и приняла решение о блокировании доступа к дачам.

"Нынешний санкционный закон ввел эти дачи в категорию тех, отмена ограничений на которые требует согласования с конгрессом. Это делает вдвойне, если не втройне, аррогантной всю эту ситуацию", — отметил Кисляк.

Он заметил, что данная ситуация характеризует "лицо американских партнеров в отношениях с Россией сегодня" больше, чем многие другие более крупные вопросы.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за якобы "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств в обоснование своих действий американская сторона не привела.