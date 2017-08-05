Кисляк рассказал, что ФБР считает его дипломатом, а не шпионом

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Разговоры о том, что посол РФ в США является шпионом, позорны для Америки, заявил в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.
Кисляк с 2008 года занимал должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн якобы обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.