Кисляк: сложившаяся в отношениях России и США ситуация сохранится надолго

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ситуация, которая происходит в российско-американских отношениях, сохранится надолго, заявил в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.

"Все, что происходит в российско-американских отношениях, — это довольно комплексно, это надолго, потому что мир меняется. И меняется таким образом, что американцы теряют исключительные возможности доминирования в мире. Посмотрите экономику. Россия еще не на том уровне, когда мы можем соревноваться с экономикой США, но Европа уже близко, Китай – почти там. И исключительность США уже провисает", — заявил он.

В США на днях был принят закон о санкциях против России. Москва в свою очередь потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников своих дипломатических представительств в РФ, чтобы привести его в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США.