Путин поздравил президента Болгарии с 25-летием договора о сотрудничестве

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Путин поздравил президента Болгарии Румена Радева с 25-летием договора о сотрудничестве и выразил уверенность, что в отношениях стран сохраняется значительный незадействованный потенциал, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

"Несмотря на позитивные результаты, достигнутые за прошедшие четверть века, в отношениях наших стран, несомненно, сохраняется значительный незадействованный потенциал. Уверен, что ещё одна юбилейная дата, которую предстоит отметить в марте следующего года – 140-летие освобождения Болгарии от османского ига – будет ознаменована наращиванием совместной работы по всем вопросам двусторонней повестки дня", — говорится в поздравлении.

Путин также отметил богатую историю российско-болгарских отношений. "Российско-болгарские отношения имеют давнюю и богатую историю… договор 1992 года способствовал существенному расширению взаимодействия между Москвой и Софией. Подписание этого важного документа создало условия для увеличения объёмов взаимной торговли и инвестиционных потоков, для активизации сотрудничества в энергетической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", — добавил президент.

Путин пожелал Радеву здоровья и успехов, а всем гражданам Болгарии – благополучия и процветания.