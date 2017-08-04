Путин объявит о решении по выборам в заявлении, считает политолог

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина по участию в президентских выборах 2018 года будет объявлено не в ответе на чей-то вопрос, а в инициативном заявлении самого президента, считает политолог Глеб Кузнецов.

Путин находится с рабочей поездкой в Бурятии. В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в республике Бурятия и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом пострадал при пожаре. В конце своего рассказа он сказал: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост". Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.

"Простые люди, естественно, волнуются: вроде до выборов времени много, а вроде уже и немного. Естественно, эта тема в повестке присутствует. Но окончательное решение президента — я думаю, это будет не ответ на чей-то вопрос, а какое-то инициативное заявление президента. Его и ждем", — сказал Кузнецов РИА Новости.

Эксперт воздержался от прогнозов по поводу того, когда решение может быть озвучено.

"Это может быть сегодня, а может быть в октябре. Владимир Владимирович — сильный лидер, который привык доминировать в повестке, соответственно, он выберет момент, наиболее для себя подходящий", — добавил он.