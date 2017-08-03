МИД обвинил Вашингтон в использовании штампов времен "холодной войны"

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Политики в Вашингтоне в своих высказываниях скатываются к оторванным от реальности штампам времен "холодной войны". Об этом заявили в МИД России, комментируя последние высказывания вице-президента США Майка Пенса.

Пенс, выступая в среду на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, обвинил Москву в попытке дестабилизации ситуации на Западных Балканах и организации попытки госпереворота в Черногории из-за планов Подгорицы вступить в НАТО.

В МИД констатировали, что Вашингтон "все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности". В ведомстве отметили, что навязывание балканским республикам "откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией"" повышает напряженность в Европе, а также дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных странах. "При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей юго-восточной Европы в НАТО, "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике", — указали в МИД.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили.

Глава российского МИД Сергей Лавров называл нечистоплотными заявления Подгорицы о "вмешательстве" России в дела страны. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.