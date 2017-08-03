Татары заинтересованы в сильной России, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татары заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В четверг в Казани проходит пленарное заседание VI съезда Всемирного конгресса татар, участие в нем принимают более 810 делегатов и около 300 гостей из 41 страны и 73 регионов РФ.

"Татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны. Надежным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер — президент страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира и согласия", — сказал Минниханов в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что сложность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражаются на этнокультурном развитии народов. "Крайне важно противостоять этим вызовам: поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа", — подчеркнул глава республики.

По словам Минниханова, в этой работе республика рассчитывает как на более активную и созидательную работу самих общественных организаций, так и на поддержку федерального центра. "Было бы правильно, чтобы эти актуальные вопросы нашли отражение в новом законе о государственной национальной политике в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время", — отметил он.

Поддержке татарского языка, культуры и традиций, по информации главы Татарстана, способствуют соглашения и протоколы на правительственном уровне. Сегодня Татарстан имеет 26 межправительственных соглашений с зарубежными странами и 74 — с российскими регионами. В их рамках, в том числе, осуществляется поддержка соотечественников.

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