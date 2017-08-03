Лавров и Тиллерсон договорились обсудить отношения России и США

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудить состояние отношений между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств условились подробно обсудить перспективы взаимодействия по их урегулированию, а также состояние двусторонних отношений между Россией и США в ходе встречи "на полях" регионального форума АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле", — говорится в сообщении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подготовку реакции Совбеза ООН на ракетный пуск Пхеньяна, состоявшийся 28 июля. Лавров призвал стороны "к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, расширяющий некоторые секторальные санкции против экономики России. В частности, документ сокращает максимальный срок финансирования российских банков, сужает круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Документ также позволяет главе Белого дома вводить санкции против лиц, которые вкладывают в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно оговаривается противодействие проекту "Северный поток — 2".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о новых санкциях следует считать началом "полноценной торговой войны". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что подписание документа Трампом не влияет на ситуацию в целом.

Президент России Владимир Путин 30 июля в ответ на новый законопроект конгресса о санкциях против России объявил о сокращении численности дипломатической миссии США в стране на 755 человек. Кроме того, он сообщил о запрете на использование американскими дипломатами дачи в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице.