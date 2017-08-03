Путин прилетел в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в столицу Бурятии Улан-Удэ.

Глава государства прилетел в Бурятию из Амурской области, где посетил строящийся Амурский ГПЗ и Нижне-Бурейскую ГЭС, а также провел совещание по реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Ожидается, что Бурятии Путин займётся проблемами Байкала. Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин посетит Байкальский государственный природный биосферный заповедник, где проведёт совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, а также встретится с главами регионов, пострадавших от лесных пожаров.

Кроме того, в ходе рабочей поездки запланирована встреча с временно исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Цыденовым.