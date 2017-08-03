Всемирный конгресс татар отметил роль договора между Россией и Татарстаном

КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) в резолюции съезда отметили позитивную роль договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти Российской Федерации и Татарстана в развитии республики и страны в целом и поддержали обращение регионального парламента о сохранении должности президента Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг в Казани проходит пленарное заседание VI съезда ВКТ, участие в нем принимают более 810 делегатов и около 300 гостей из 41 страны и 73 регионов РФ. Впервые съезд был созван указом президента Татарстана в июне 1992 года и собирался впоследствии каждые пять лет. Основные уставные цели деятельности ВКТ — консолидация татарского народа и его общественных объединений, содействие национально-культурному, социально-экономическому и духовному развитию татарского народа, участие в разработке и реализации целевых программ в области национально-культурного развития.

"Выражаем убежденность, что на важном историческом этапе договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан сыграл позитивную роль в этно-культурном, социально-экономическом и общественно-политическом развитии Татарстана и Российской Федерации в целом", — говорится в принятой в четверг резолюции.

Делегаты съезда отмечают, что поддерживают обращение Госсовета Татарстана к президенту РФ о сохранении должности президента Татарстан как "положительно зарекомендовавшей формы организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа".

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

Согласно договору, республика в частности имела право осуществлять международные связи, поддерживать развитие самобытной национальной культуры за пределами региона, иметь представительство Татарстана в Москве. Документом были закреплены нормы, согласно которым в республике установлено два государственных языка — русский и татарский, кандидат на должность руководителя региона должен владеть обоими. Кроме того, в договоре было прописано право жителей республики иметь в паспорте вкладыш на татарском языке.

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента 11 июля единогласно приняли обращение к президенту Российской Федерации, в котором предложили создать специальную комиссию по урегулированию правовых вопросов в рамках отношений с федеральным центром и просили сохранить наименование высшего должностного лица республики.

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