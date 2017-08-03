Песков о новом законе о санкциях: Россия будет отстаивать свои интересы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия будет отстаивать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о подписании Трампом нового закона об антироссийских санкциях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили РФ полноценную торговую войну, теперь надежде на улучшение отношений с новой администрацией конец.

"То, что Россия будет отстаивать свои интересы и защищать свои интересы, это ни у кого, естественно, не должно вызывать сомнений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой российского премьера по поводу принятого в США санкционного закона, и может ли Москва начать судиться с Вашингтоном.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.