Россию нельзя "согнуть и сломить" санкциями США, заявил Небензя

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россию "не согнуть и не сломить санкциями", принятыми в Вашингтоне.

Ранее в среду Трамп подписал закон о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, который ранее был принят подавляющим большинством членов конгресса. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Они должны хорошо знать, что мы не согнемся и не сломаемся", — приводит слова Небензи агентство Рейтер.

Российский дипломат также отметил, что санкции вредят отношениям с США, но Москва все равно продолжит сотрудничество с Вашингтоном.