В ЦИК рассказали о проекте установки видеокамер на выборах президента

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В ЦИК России рассказали, на каких участках предлагается организовать видеонаблюдение на выборах президента в 2018 году, каких затрат это потребует и кто сможет получить доступ к видеоархиву после дня голосования.

На заседании в среду ЦИК представил для обсуждения подготовленный комиссией проект документа, который регламентирует порядок применения средств видеонаблюдения на избирательных участках в ходе выборов президента РФ в 2018 году.

Планы по установке

"Мы конкретизировали порядок установки видеокамер, конкретизировали порядок доступа к изменению сектора обзора, мы более жёстко это прописали и сделали все возможные доступы к видеокамере более публичными. Мы в данном случае пытаемся избежать тех случаев, когда видеокамера стоит на избирательном участке, а показывает качество ремонта потолка… Мы считаем, что это не повторится ни на одном избирательном участке", — сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев в ходе заседания, говоря о подготовленном документе.

Он напомнил, что на президентских выборах 2018 года Центризбирком предложил организовать видеонаблюдение на избирательных участках, где потенциально могут проголосовать 85% граждан. Предлагается оснастить камерами все участки во всех областных и районных центрах, а также крупных населённых пунктах. Ранее Булаев отмечал, что затраты на такое видеонаблюдение составят порядка 3 миллиардов рублей.

"Получается, что при этой достаточности и разумности расходы федерального бюджета не столь велики, как это было раньше. Мы уверены, что предложения, которые сформулированы Минкомсвязи, укладываются сегодня в цифру до трёх миллиардов рублей, если быть точным — 2,7 миллиарда рублей. Мы считаем, что это позволяет нам решить те задачи, которые мы перед собой ставим при организации видеонаблюдения на выборах президента", — сказал Булаев.

Замглавы ведомства уточнил, что документом также предусматривается возможность организации видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях, чего не было раньше. Он высказал надежду, что это предложение будет поддержано Минкомсвязи, которое будет организовывать видеонаблюдение.

"Мы предполагаем, что эти камеры можно было бы установить в помещении территориальных комиссий, где идёт приём протоколов участковых избирательных комиссий, начать трансляцию с восьми часов вечера. И вторую видеокамеру поставить там, где идёт заполнение увеличенной формы сводной таблицы", — рассказал замглавы ведомства.

Хранение и доступ

Он уточнил, что период хранения видеозаписей после дня голосования предполагается устанавливать договором между Минкомсвязи и исполнителем работ. Однако срок хранения видеоархива в любом случае не может быть меньше трёх месяцев, эта норма указана в документе, который подготовил ЦИК.

В то же время, если по конкретному избирательному участку есть обращение в суд, "то видеоархив с этого участка хранится до момента рассмотрения судом, принятия решения и вступления этого решения в законную силу", подчеркнул Булаев. "В данном случае мы не ограничиваем ни тремя месяцами, ни годом это время, оно ограничено только тем сроком, в течение которого суд рассматривает жалобу", — пояснил он.

Что касается доступа к видеоархиву, предполагается, что он будет достаточно широким, добавил замглавы ЦИК. В частности, доступ к видеозаписям должны иметь члены участковых избиркомов, кроме того все наблюдатели по своим участкам должны иметь возможность обратиться с жалобой и воспользоваться видеоархивом в качестве доказательства обоснованности жалобы.

Естественно, неограниченные возможности в этом плане должны быть у кандидатов в президенты — чтобы они могли в любое время получить доступ к видеозаписям по любому избирательному участку, сообщил Булаев. Аналогичные неограниченные возможности ЦИК предлагает дать и партиям, которые выдвинули кандидатов в президенты.

"В день голосования наблюдать избирательный участок в любой территории сможет любой гражданин у себя дома", — отметил он.