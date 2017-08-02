В Думе раскритиковали решение Молдавии объявить Рогозина персона нон грата

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал странным и невыверенным решение правительства Молдавии объявить персона нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Правительство Молдавии на заседании в среду приняло решение объявить Рогозина персона нон грата.

"Рогозин является официальным лицом, представляет российскую власть, правительство РФ. Такие решения выглядят странно. Видимо, некоторым представителям молдавской политики не даёт покоя пример их духовных вдохновителей из Вашингтона, которые нарушают общепринятые правила международных отношений", — сказал Новиков РИА Новости.

"Я не вижу никаких оснований для того, чтобы в отношении Рогозина было принято такого рода решение. И считать его выверенным практически и юридически вряд ли возможно", — отметил парламентарий.

По его мнению, такой шаг может сказаться на отношении России к отдельно взятым политикам Молдавии. При этом он подчеркнул, что президент Молдавии Игорь Додон настроен на нормализацию отношений с РФ.

Рогозин и президент Молдавии Игорь Додон должны были встретиться на прошлой неделе в республике. Однако румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.